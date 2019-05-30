Malazgirt'te iftar programı

Malazgirt Kaymakamlığı ve belediye tarafından iftar programı düzenlendi.

Malazgirt Kaymakamlığı ve belediye tarafından iftar programı düzenlendi.

Malazgirt 15 Temmuz Parkı'nda düzenlenen ve yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı iftar, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, iftardan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Malazgirtli hemşehrileriyle güzel bir iftar programında buluştuklarını söyledi.

Şimşek, "Birlik ve beraberliği pekiştiren ve yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı güzel bir iftar yemeği oldu. Katılan tüm Malazgirtli vatandaşlarıma teşekkür ederim."dedi.

Belediye Başkanı Cengiz Altın da iftara yoğun bir katılım olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bizim burada düzenlediğimiz iftar yemeği Malazgirt ruhu demektir, Malazgirt ruhu birlik ruhudur, kardeşlik ruhudur. Biz de bunu kendi halkımızla bu ruhu masalara yansıttık. Bayramdan sonra Malazgirt'in fiziki durumunu iyileştirmenin mücadelesini vereceğiz. Sayın vekilimiz ve valimizle beraber hazırladığımız projeleri birkaç yıl içerisinde hayata geçireceğiz." diye konuştu.

İftara Vali İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AK Parti İl Başkanı Rahmettulah Yaktı, kurum amirleri, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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