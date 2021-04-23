Malazgirt'te ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde Diyanet Gençlik Merkezi üyelerince ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi dağıtıldı.

Malazgirt Diyanet Gençlik Merkezi Başkanı İmam Fetullah Koçu, yaptığı açıklamada, dar gelirli ve muhtaç ailelere ulaşmak için ellerinden gelen her türlü gayreti sarf ettiklerini söyledi.

Ramazan ayında yardım çalışmalarına yoğunluk verdiklerini dile getiren Koçu, "İhtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi hazırlıklarımız günler öncesinden başladı. Bugünden itibaren de gıda kolilerimizi ihtiyaç sahibi olan, evinden çıkamayan yaşlı ve hastaların kapılarına teslim ettik. Yardımlarımız devam edecek." dedi.