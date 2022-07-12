Kurban etinin ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldığını belirten Ömeroğlu, "Bize gönderilen hayvanlarını belde sakinlerine ulaştırmak üzere kestik. Kurbanlıklar hayırseverlerin aldığı hayvanlardı. Biz de kurbanların etini ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Malazgirt'te ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtıldı - Son Dakika

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