Malazgirt'te İlköğretim Haftası kutlandı

Muş'un Malazgirt ilçesinde İlköğretim Haftası törenle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, Saftekingazi İlk ve Ortaokulunda devam etti.
Okulun öğretmenlerinden Berivan Koçak, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.
Konuşmanın ardından birinci sınıfa başlayan öğrencilere çiçek ve hediyeler verildi.
Şiirlerin okunduğu tören, halk oyunları gösterisi ile son buldu.
Törene, Kaymakam Emre Yalçın, Garnizon Komutanı Teğmen Yusuf Gürel, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Milli Eğitim Şube Müdürü Şahin Kılıç, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve velileri katıldı.