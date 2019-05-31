Son Dakika Haberleri: "Malazgirt'te istihdamı arttıracağız"
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"Malazgirt'te istihdamı arttıracağız"

38 dakika önce

Muş Valisi İlker Gündüzöz, "Malazgirt'te istihdamı arttıracağız, tarihi kültürel turizmi geliştireceğiz.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, "Malazgirt'te istihdamı arttıracağız, tarihi kültürel turizmi geliştireceğiz." dedi.
Ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Malazgirt'e gelen Vali Gündüzöz, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi. Gündüzöz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe halkı için hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.
Hizmet işinin bir ekip işi olduğunu ve ilçeye ihtiyaçları tespit etmek için geldiklerini ifade eden Gündüzöz, "Burada taş üstüne taş koyarsak bizim için mutluluk. Malazgirt sembol bir isim ve daha da iyi olacak. Türkiye'nin en güzel ilçelerinden biri olacak." dedi.İlçenin tarihi önemine de değinen Gündüzöz, şunları kaydetti:
"Şuan Cumhurbaşkanlığı himayesinde burada tarihi yatırım silsilesi var. Anıt, meydan, okullar yenileniyor, ilave ek derslikler yapılıyor. Tarımsal bir takım desteklerimiz oluyor. Ardından bir de tekstil atölyesi düşünüyoruz. 300-500 kişi tekstil atölyelerinden ekmek yesin. Bunlar bittiği zaman 1-2 yıl içerisinde Malazgirt ilçesini tanıyamayacaksınız. Malazgirt'in yeni şeylerle anılmasına da ihtiyaç yok."
Vali Gündüzöz, Malazgirt'in Anadolu'nun kapısı ve payesi olduğu belirterek, şunları ifade etti:
"Bunun ötesine ilave bir değeri ortaya koymanın anlamı yok. Fakat bu marka değerin etrafında yeni iş imkanları, turizme yönelik bir takım yatırımlar yapılacak. Malazgirt'te istihdamı arttıracağız, tarihi kültürel turizmi geliştireceğiz. Emek yoğun sektörleri tekstil gibi ve tarıma dayalı bir takım desteklerle buranın ekonomisini daha üst seviyelere çıkaracağız. Yapılması gereken bunlar."
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:58 Kaynak: AA
İlker Gündüzöz, Muş, Malazgirt, Güncel
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