Son Dakika Haberleri: Malazgirt'te "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma" Yarışması

Malazgirt'te "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma" Yarışması

1 saat önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde; anaokulu, ilkokul, ortaokulu ve lise öğrencileri arasında "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma" yarışması düzenlendi.

Malazgirt'te
Muş'un Malazgirt ilçesinde; anaokulu, ilkokul, ortaokulu ve lise öğrencileri arasında "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma" yarışması düzenlendi.

Malazgirt Kaymakamlığı, Malazgirt Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışma, Malazgirt Kültür Merkezinin konferansa salonunda düzenlendi. Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya'ın konuşması ile başlayan yarışmada, öğrenciler İstiklal Marşı'nı en güzel şekilde okumak için birbirleriyle yarıştı. Öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okudukları sırada bazı veliler duygu dolu anlar yaşadı.

Programa Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Milli Eğitim Şube Müdürü Şahin Kılıç, okul idarecileri, öğrenciler ve öğrenci aileleri katıldı. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:07 Kaynak: İHA

Muş, Malazgirt, Güncel
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