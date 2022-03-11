Malazgirt'te İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği düzenlendi.

Kültür Merkezi Konferans Salonundaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmaların ardından öğrenciler, şiirler okudu, tiyatro gösteri yaptı.

Programa, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkan Vekili Hüsamettin Çakan, Garnizon Komutanı Personel Teğmen Muhammet Bolad, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, Emniyet Müdür Vekili Ahmet Doğan, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.