Malazgirt'te İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı - Son Dakika
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Malazgirt'te İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı

11.03.2022 12:16
Malazgirt'te İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı

Muş'un Malazgirt ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği düzenlendi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği düzenlendi.

Kültür Merkezi Konferans Salonundaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmaların ardından öğrenciler, şiirler okudu, tiyatro gösteri yaptı.

Programa, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkan Vekili Hüsamettin Çakan, Garnizon Komutanı Personel Teğmen Muhammet Bolad, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, Emniyet Müdür Vekili Ahmet Doğan, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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Sivrice'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı Sivrice'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı Kula'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı Kula'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Malazgirt, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malazgirt'te İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malazgirt'te İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı - Son Dakika
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