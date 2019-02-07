Son Dakika Haberleri: Malazgirt'te "Kadına Şiddete Hayır" Semineri

Malazgirt'te "Kadına Şiddete Hayır" Semineri

26 dakika önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde "kadına şiddete hayır" semineri düzenlendi.

Malazgirt'te
Muş'un Malazgirt ilçesinde "kadına şiddete hayır" semineri düzenlendi.

İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğünce Kültür Merkezinde İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurlarına yönelik düzenlenen seminere 60 kişi katıldı.

Sosyal Hizmet Merkezi Psikolojik Danışmanı Ümit Karasu, seminere katılanlara kadına karşı şiddettin önlenmesine yönelik yapılan çalışmaları anlattı.

Seminer, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:13 Kaynak: AA

Polis, Muş, Malazgirt, Güncel
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