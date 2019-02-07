Malazgirt'te "Kadına Şiddete Hayır" Semineri
26 dakika önce
Muş'un Malazgirt ilçesinde "kadına şiddete hayır" semineri düzenlendi.
Muş
'un Malazgirt
ilçesinde "kadına şiddete hayır" semineri düzenlendi.
İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğünce Kültür Merkezinde İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurlarına yönelik düzenlenen seminere 60 kişi katıldı.
Sosyal Hizmet Merkezi Psikolojik Danışmanı Ümit Karasu
, seminere katılanlara kadına karşı şiddettin önlenmesine yönelik yapılan çalışmaları anlattı.
Seminer, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:13 Kaynak: AA
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