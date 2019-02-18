Malazgirt'te Kan Bağışı Kampanyası
39 dakika önce
Kızılay Muş Şubesince, Malazgirt ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Kızılay Muş
Şubesince, Malazgirt
ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanında kan bağışlarını kabul ettiklerini bildiren Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Kotan, kış mevsimine rağmen vatandaşların kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.
"İki haftalık bir süreçte il merkezi ve ilçelerinde kampanyamızı sürdüreceğiz." diyen Kotan, şunları kaydetti:
"Hastanelerimizin kan ihtiyacı devam ediyor. Vatandaşlarımızdan bu noktada destek bekliyoruz. Sağlıklı 18-65 yaş arası vatandaşlarımız Kızılay'a gelip kan bağışında bulunabilir. İnsanlara umut oluyoruz. Bir ünite kan bir insan hayatını kurtardığını belirtmek isterim. Bu konuda vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesini diliyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:39 Kaynak: AA
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