Son Dakika Haberleri: Malazgirt'te Kan Bağışı Kampanyası

Malazgirt'te Kan Bağışı Kampanyası

39 dakika önce

Kızılay Muş Şubesince, Malazgirt ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Malazgirt'te Kan Bağışı Kampanyası, System.String[]
Kızılay Muş Şubesince, Malazgirt ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında kan bağışlarını kabul ettiklerini bildiren Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Kotan, kış mevsimine rağmen vatandaşların kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

"İki haftalık bir süreçte il merkezi ve ilçelerinde kampanyamızı sürdüreceğiz." diyen Kotan, şunları kaydetti:

"Hastanelerimizin kan ihtiyacı devam ediyor. Vatandaşlarımızdan bu noktada destek bekliyoruz. Sağlıklı 18-65 yaş arası vatandaşlarımız Kızılay'a gelip kan bağışında bulunabilir. İnsanlara umut oluyoruz. Bir ünite kan bir insan hayatını kurtardığını belirtmek isterim. Bu konuda vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesini diliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:39 Kaynak: AA

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