Malazgirt'te kan bağışı kampanyası - Son Dakika

Malazgirt'te kan bağışı kampanyası

Türk Kızılay Muş Şubesince, Malazgirt ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Muş Şubesince, Malazgirt ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Türk Kızılay Kan Bağış Merkezinde görevli doktor Asadullah Dost, vatandaşların kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Malazgirt'te 2 günde yaklaşık 100 ünite kan bağışı aldıklarını belirten Dost, "Sağlıklı 18-65 yaş arası vatandaşlarımız Kızılay'a gelip kan bağışında bulunabilir. İnsanlara umut oluyoruz. Bir ünite kanın bir insanın hayatını kurtardığını belirtmek isterim. Bu konuda vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesini diliyoruz." diye konuştu. AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz ve yönetimi de kan bağışında bulunarak kampanyayı destekledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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