Malazgirt'te kan bağışı kampanyası - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kızılay Muş Şubesi Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğünce, Malazgirt Belediyesi önünde kurulan standa gelen ilçe sakinleri, kan bağışında bulundu.

Kan merkezinde görevli Dr. Asadullah Dost, düzenledikleri kampanyaya ilçe sakinlerinin ilgi gösterdiğini söyledi.

Türk Kızılay'ın kan bağışı ihtiyacını karşılamak üzere Malazgirt'te kampanya başlattıklarını belirten Dost, şöyle konuştu:

"18-65 yaş arasındaki herkes kan bağışı yapabilir. Kana bağışına çok ihtiyacımız var. Onun için vatandaşlardan kan bağışına katılmalarını istiyoruz. 5-10 dakikalarını ayırıp ihtiyacı olan bir vatandaşa umut olabilirler. Havaların ısındığı bu günlerde Malazgirtlilerin duyarlı davranarak kan vermesi bizleri mutlu etti. 2 günde yaklaşık 100 ünite kan topladık. Kan almanın yanı sıra vatandaşların hastalığını taramış oluyoruz. Bir bulaşıcı hastalığı tespit etmemiz halinde kendilerine ulaşıp tedavi olmalarını söylüyoruz. Kan veren tüm Malazgirtlilere teşekkür ediyorum."