Malazgirt'te kanalizasyon çalışmaları

Muş'un ilçesinde belediye ekipleri, devam eden kanalizasyon ve alt yapı çalışmalarını bitirmeye çalışıyor.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve mahallelerinde içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçeye bağlı 12 mahallede yeni hat döşemelerini yüzde 85 tamamlayan ekipler, Adalar Mahallesi'nde başlattığı su ve kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmaların yürütüldüğü mahallelerdeki vatandaşlar, belediye personellerine çabalarından dolayı teşekkür etti.