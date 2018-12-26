Son Dakika Haberleri: Malazgirt'te Kar Kürekleri Tamamen Tüketildi

Malazgirt'te Kar Kürekleri Tamamen Tüketildi

2 saat önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde kar yağışının ardından büyük talep gören kar kürekleri tamamen tüketilirken, yenileri için Erzurum ve Gaziantep'e sipariş verildi.

Malazgirt'te Kar Kürekleri Tamamen Tüketildi, System.String[]
Muş'un Malazgirt ilçesinde kar yağışının ardından büyük talep gören kar kürekleri tamamen tüketilirken, yenileri için Erzurum ve Gaziantep'e sipariş verildi.

İlçede kar yağışı ile sıfırın altına düşen hava sıcaklığı, ilçe sakinlerinin yaşamını olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının gece eksi 8 dereceye kadar düştüğü ilçede, bazı binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu, araçların camları ile ağaçların yaprakları buz tuttu. Onlarca köy ve mezra yolunun ulaşıma kapandığı Malazgirt ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ederken, vatandaşlar ise ev ve iş yerlerinin önünü temizlemek için plastik kar küreklerine büyük ilgi gösterdi. 20 TL'den satılan kar küreklerinin kısa sürede tükenmesi üzerine esnafların Erzurum ve çevre illerden kar küreği siparişi verdikleri belirtildi.

İki gün içerisinde çok sayıda plastik kar küreği sattıklarını ifade eden esnaf Murat Yağmur, satışlardan memnun olduklarını ifade ederek, ellerindeki küreklerin tükenmesi üzerine Erzurum ve Gaziantep'ten kürek siparişi verdiklerini ifade etti.

"Kar yağışı balıkçıların umudu oldu"

İlçede balık satarak geçimini sağlayan seyyar balıkçı esnafı da kar yağışından dolayı işlerinin arttığını dile getirerek, "Sabah erken saatlerinde gelip tezgahlarımızı açıyoruz. Fakat havalar iyi gittiği için çok fazla satış yapamıyorduk. Şimdi kar yağınca işlerimiz arttı. Kar yağdığı zaman burada yaşayan vatandaşlarımız deniz balığı ve Murat Nehri'nde yakaladığımız balığa daha çok ilgi gösteriyor" dediler. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:00 Kaynak: İHA

Muş, Malazgirt, Kar, Güncel
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