Malazgirt'te kar temizleme çalışmaları - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde karla mücadele ekipleri, ara sokaklarda, kaldırımlarda ve ana caddelerde kar temizleme çalışması yaptı.

İlçede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Malazgirt Belediyesi, kaldırımlarda yürümekte zorlanan vatandaşların sıkıntı yaşamaması için çalışma başlattı. Esnaf da iş yerinin önünde biriken karları temizledi.

Kepçe operatörü Volkan Tan, sabah erken saatlerden itibaren ilçe merkezindeki yolları temizleyeme başladıklarını belirtti.

İlçenin her yerinde çalışma yürüttüklerini, yolları kardan temizlediklerini belirten Tan, vatandaşların ve sürücülerin zorluk yaşamaması için gece gündüz çalıştıklarını aktardı.

Malazgirt Kaymakamlığı Özel İdare ve Karayolları 116. Şube şefliği ekipleri de kapalı köy yollarının açılması için çaba gösteriyor.