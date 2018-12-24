Malazgirt'te Kar Yağışı
2 saat önce
Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Muş
'un Malazgirt
ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sabah
saatlerinden itibaren başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı, ilçe merkezi ve köylerde hayatı olumsuz etkiliyor. Karayolları 116. Şube Şefliği ve Malazgirt Belediyesi ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı. Malazgirt Belediyesine bağlı ekipler, ana caddelerde başlattığı kar temizleme çalışmalarına ise devam ediyor.
Yoğun kar yağışı, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Aç kalan bir köpek yavrusu ise yiyecek bulmakta güçlük çekerken, seyyar esnaflar da tezgahlarını açamadılar. - MUŞ
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:25 Kaynak: İHA
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