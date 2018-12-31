Son Dakika Haberleri: Malazgirt'te Kar Yağışı

Malazgirt'te Kar Yağışı

50 dakika önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

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Muş'un Malazgirt ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü ilçede, belediyenin karla mücadele ekipleri, yolları açık tutmak için yoğun çalışma yürütüyor.

Bu arada bazı vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizliyor.

İlçe Özel İdare Müdürü Kemal Bingöl yaptığı açıklamada, ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için karla mücadele ekiplerinin aralıksız çalıştığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:46 Kaynak: AA

Muş, Malazgirt, Güncel
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