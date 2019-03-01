Malazgirt'te Kar Yağışı

MUŞ(AA) - Malazgirt'te kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

MUŞ(AA) - Malazgirt'te kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.



İlçede sabah saatlerinden itibaren başlayan kar, ilçe merkezi ve köylerde etkisini sürdürüyor.



Karayolları 116. Şube Şefliği ve Malazgirt Belediyesi ekipleri, kar yağının ardından temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.



Vatandaşlar da iş yeri ve evlerin önünde biriken kar yığınlarını temizledi.

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