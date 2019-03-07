Son Dakika Haberleri: Malazgirt'te Kar Yağışı Etkili Oluyor

Malazgirt'te Kar Yağışı Etkili Oluyor

1 saat önce

Malazgirt ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Malazgirt'te Kar Yağışı Etkili Oluyor, System.String[]
Malazgirt ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

İlçede sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Karayolları 116. Şube Şefliği ve Malazgirt Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinde tuzlama ve kar temizleme çalışması yaptı.

Esnaf iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:45 Kaynak: AA

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