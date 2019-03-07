Malazgirt'te Kar Yağışı Etkili Oluyor
1 saat önce
Malazgirt ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.
Malazgirt
ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.
İlçede sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, hayatı olumsuz etkiledi. Kar
nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Karayolları 116. Şube Şefliği ve Malazgirt Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinde tuzlama ve kar temizleme çalışması yaptı.
Esnaf iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:45 Kaynak: AA
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