Malazgirt'te kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Malazgirt'te kar yağışı etkili oluyor

15.03.2022 17:00

Malazgirt kar yağışından dolayı ilçede yapılan kar temizleme çalışması Elektik direklerindeki serçeler Serçelerin buğday ambarında yemlenmesi Heykel üstünde biriken karlar -Malazgirt'te Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkilemeye Devam Ediyor -Karda yiyecek bulamayan kuşlar buğday deposunu mesken...

Malazgirt kar yağışından dolayı ilçede yapılan kar temizleme çalışması

Elektik direklerindeki serçeler

Serçelerin buğday ambarında yemlenmesi

Heykel üstünde biriken karlar -Malazgirt'te Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkilemeye Devam Ediyor

-Karda yiyecek bulamayan kuşlar buğday deposunu mesken tuttu

Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiledi.

İlçede aralıksız devam eden kar yaşından dolayı ilçe bağlı köy yolarında aksamalara sebep oldu. Özel İdare karla mücadele ekipleri köylerde yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Malazgirt Belediyesi Karla Mücadele ekipleri kar yağışından dolayı ilçe merkezi mahalle yollarında açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

-Karda yiyecek bulamayan kuşlar buğday deposunu mesken tuttu

İlçede aralıksız devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar, buğday deposunu mesken tuttu.

İlçede etkili olan yoğun kar yağışı, insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiledi.

Kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta güçlük çeken yüzlerce kuş, Sami Çıplak'a ait buğday deposunu mesken tuttu.

Kuşların karınlarını doyurmak için gün boyu ambarının önünden ayrılmadığını söyleyen Sami Çıplak, "ilçemizde kış çok uzun sürüyor. Baharın sıcaklığına aldanan serçe kuşları, bir anda kendilerini kış ayının içinde buldular. Her taraf beyaz örtüyle kaplanınca, yem bulmakta güçlük çeken binlerce kuş buğday ambarımıza akın etti. Biz yazın burada buğday alımı yaptığımız için, tohumluk stoklarımız vardı. Kar erken yağınca tarlalarımıza tohumda atamadık. Burada biriktirdiğimiz tohumluk buğdaylarımız sayesinde binlerce kuş aç kalıp ölmekten kurtuldu" dedi.

"Kuşlara sahip çıkmazsak hepsi açlıktan ölür"

Yüzlerce serçe kuşuna yem verdiklerini dile getiren Ataksan Tarım Firması yetkilisi Sami Çıplak ise, "Biz de ambarımızı kapatırsak, bu kuşlar ne yapar, nereye gider? Hepsi açlıktan ölür. Bu kuşlar akşam olunca da burayı terk etmiyorlar. Sabaha kadar evlerimizin çatısında bekliyorlar. Biz de annemizin babamızın hayrına bunlara bakıyoruz. Karın yoğun yağdığı bugünlerde mutlaka ev veya iş yerimizin önlerine yiyecek bir şeyler bırakmalıyız. İnsanoğlu olarak doğanın dengesini korumalıyız. Biz binlerce serçe kuşumuzla çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Malazgirt'te kar yağışı etkili oluyor
Malazgirt'te kar yağışı etkili oluyor
Malazgirt'te kar yağışı etkili oluyor

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Malazgirt, Hisarcık, Buğday, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malazgirt'te kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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