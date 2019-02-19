Son Dakika Haberleri: Malazgirt'te "Kariyer Günleri" Etkinliği

Malazgirt'te "Kariyer Günleri" Etkinliği

2 saat önce

Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu (Sağlık) Lisesince "Kariyer Günleri" etkinliği düzenlendi.

Malazgirt'te
Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu (Sağlık) Lisesince "Kariyer Günleri" etkinliği düzenlendi.

Okulda düzenlenen etkinliğe konuk olan Malazgirt Devlet Hastanesi Başhekimi Ejder Kamil Öztürk, öğrencilere sağlık alanında yapacakları çalışmalar hakkında tavsiyelerde bulundu.

Amacının ilçedeki öğrencilerinin motivasyonunu artırmak olduğunu vurgulayan Öztürk, "İmkanları kısıtlı olan bu ilçede birkaç arkadaşımıza bile katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bize." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:07 Kaynak: AA

Kamil Öztürk, Devlet Hastanesi, Malazgirt, Güncel
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