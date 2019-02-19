Malazgirt'te "Kariyer Günleri" Etkinliği
2 saat önce
Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu (Sağlık) Lisesince "Kariyer Günleri" etkinliği düzenlendi.
Malazgirt
Mesleki ve Teknik Anadolu (Sağlık) Lisesince "Kariyer Günleri" etkinliği düzenlendi.
Okulda düzenlenen etkinliğe konuk olan Malazgirt Devlet Hastanesi
Başhekimi Ejder Kamil Öztürk
, öğrencilere sağlık alanında yapacakları çalışmalar hakkında tavsiyelerde bulundu.
Amacının ilçedeki öğrencilerinin motivasyonunu artırmak olduğunu vurgulayan Öztürk, "İmkanları kısıtlı olan bu ilçede birkaç arkadaşımıza bile katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bize." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:07 Kaynak: AA
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