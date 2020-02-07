Malazgirt'te karla mücadele çalışmaları - Son Dakika

Malazgirt'te karla mücadele çalışmaları
6 saat önce
Muş'un Malazgirt ilçesinde karın ardından caddelere oluşan buzlar, belediye ekiplerince kaldırılarak kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:14 Kaynak: AA
Muş'un Malazgirt ilçesinde karın ardından caddelere oluşan buzlar, belediye ekiplerince kaldırılarak kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.
Belediye Başkanı Cengiz Altın talimatıyla başlatılan çalışmalar doğrultusunda iş makinelerinin yardımıyla kırılan buz tabakaları kamyonlara yükleniyor.
İlçe merkezindeki esnaf da belediye çalışmalarına destek veriyor.
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