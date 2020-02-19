Malazgirt'te karla mücadele çalışmaları - Son Dakika

Altın, çalışmaların aksamaması için araçların cadde ve sokaklara park edilmemesi uyarısında bulundu.

Malazgirt ilçesinde etkili olan yağışların ardından cadde ve sokaklarda biriken kar, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.

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