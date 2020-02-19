Malazgirt'te karla mücadele çalışmaları - Son Dakika

Malazgirt ilçesinde etkili olan yağışların ardından cadde ve sokaklarda biriken kar, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.
Belediye Başkanı Cengiz Altın'ın talimatıyla ilçede başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
İlçe merkezindeki yolları temizleyen belediye ekipleri, oluşan kar yığınlarını da kamyonlara yükleyerek ilçe dışındaki belirlenen alana taşıyor.
Karla mücadele ekibi sorumlusu Ayhan Altın, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için gece gündüz çalışma yürütüklerini söyledi.
Altın, çalışmaların aksamaması için araçların cadde ve sokaklara park edilmemesi uyarısında bulundu.