Malazgirt'te Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Malazgirt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe merkezinde denetim gerçekleştirildi.

Denetime katılan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve İlçe Emniyet Müdürü İlker Eşki, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçedeki iş yerlerinde denetim yaptı.

Kaymakam Demirer, salgın sürecinde hayatın bir parçası olan maske kullanımının alışkanlık haline getirilmesi ve toplum sağlığı için düzgün bir şekilde kullanılması gerektiğini ifade etti.

İlçe merkezi ve iş yerinde sosyal mesafe ve maske kuralına uyan vatandaşlara teşekkür eden Demirer, kurallara uyulduğu takdirde salgın sürecinin başarılı bir şekilde atlatılabileceğini belirtti.

Denetimlerde vatandaşlar maske takmaları konusunda uyarılırken, Malazgirt esnafının ise sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına genelde uyduğu görüldü.