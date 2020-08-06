Malazgirt'te Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Malazgirt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi yapıldı.

Kaymakam Emre Yalçın'ın da katıldığı denetimlerde vatandaşlara, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunuldu, park ve bahçeler, iş yerleri, kafeteryalar ve birçok alan denetlendi.

İlçede iş yerinde sosyal mesafe ve maske kuralına uyum sağlayan vatandaşlara teşekkür eden Kaymakam Emre Yalçın, kurallara uyulduğunda salgın sürecinin başarılı şekilde atlatılabileceğini söyledi.

Salgın sürecinde hayatın bir parçası olan maske kullanımının alışkanlık haline getirilmesi ve toplum sağlığı için düzgün şekilde kullanılması gerektiğini belirten Yalçın, şöyle konuştu:

"Malazgirt'te salgın sürecini başarılı şekilde yürüttük. Sağlık Müdürlüğü ekipleri de gerekli çalışmaları yaptı. Salgın süreci boyunca özveriyle çalışan kolluk kuvvetlerine, sağlık çalışanlarına ve belediye ekiplerine teşekkür ediyorum."

Denetimlerde Yalçın'a, Belediye Başkanı Cengiz Altın ve kurum amirleri de eşlik etti.