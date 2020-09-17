Malazgirt'te Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Kaymakam Emre Yalçın ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, ilçe merkezinde iş yerlerini gezerek vatandaşlar ile esnaftan maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmalarını istedi.

Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın sürecinde hayatın bir parçası olan maske kullanımının alışkanlık haline getirilmesi ve toplum sağlığı için kurallara uygun takılması gerektiğini söyledi.

Salgın sürecini tüm kurumların iş birliğiyle başarılı şekilde yürüttüklerini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçemizde de pandemi döneminde sosyal mesafe kuralına çok dikkat etmeliyiz. İlçemizde salgın sürecini başarılı bir şekilde yürütmek için rutin denetimlerimizi yapıyoruz. İlçemizde salgın süreci boyunca özveriyle çalışan tüm kurum ve kuruluşlara çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."

Denetimlere emniyet personeli, zabıta ekipleri, kurum amirleri ve STK temsilcileri eşlik etti.