Malazgirt'te Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelgenin ardından maske, mesafe ve temizlik konularına yönelik denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda ilçe genelinde gerçekleştirilen denetimlere katılan Kaymakamı Emre Yalçın, esnaf ve vatandaşı kurallara uymaları konusunda uyardı.

Sosyal mesafe kurallarına uyan vatandaşlara teşekkür eden Yalçın, yaptığı açıklamada, kurallara uyulduğu takdirde salgınla başa çıkılacağını söyledi.

Bu süreçte maske kullanımının önemine vurgu yapan Yalçın, şöyle konuştu:

"Kaymakamlık olarak ilçe merkezi ve köylerde salgın sürecini başarılı şekilde yürütüyoruz. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz pandemi ile mücadele de gerekli çalışmaları hayata geçiriyor. Salgın süreci boyunca özveri ile çalışan kurum ve kuruluşlara çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. İlçemizdeki esnaf kardeşlerimizin ve vatandaşlarımızın, yaptığımız denetlemelerde kurallara uyduklarını gözlemledik."

Denetime Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, İlçe Emniyet Müdürü Yücel Ekşi, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.