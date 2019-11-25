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Malazgirt'te Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı

6 saat önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Malazgirt'te Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı, System.String[]

Muş'un Malazgirt ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Emre Yalçın başkanlığında Malazgirt Kültür Merkezinde yapılan toplantıya AK Parti Muş İl Genel Meclis Üyesi Sait Yıldırım, Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, İlçe Özel İdare Müdürü Kemal Bingöl, Malazgirt Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Muhsin Özkahraman, Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Müdürü Yunus Şahin, muhtarlar katıldı.

Yalçın, bu yıl birçok köyün su sorununu çözdüklerini belirterek, birliği gelen kaynaklarla köylerin eksiklerini gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Hazırlanan raporlar doğrultusunda yıl içerisinde birçok köyün sorununu çözdüklerini aktaran Yalçın, "Köylerimizin tüm ihtiyaçlarını biliyoruz. Devletimizin sağladığı imkanlar doğrultusunda, köylerimizdeki tüm sorunları çözmeye çalışacağız." dedi.

KHGB Müdürü Yunus Şahin de birliğin gelir ve gideri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Yunus Şahin, Malazgirt, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:16 Kaynak: AA
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