Malazgirt'te Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Malazgirt'te Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Meclis Toplantısı Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer başkanlığında yapıldı.

Kültür Merkezindeki toplantıda konuşan Demirer, birliğe gelen kaynaklarla köylerin eksikliklerini gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Hazırlanan raporlar doğrultusunda yıl içerisinde birçok köyün sorununu çözdüklerini belirten Demirer, şunları kaydetti:

"Yanımızda kurum amirlerimizle köy ziyaretlerimizi yaparak köylerimizdeki vatandaşlarımızın dilek ve temennilerini yerinde dinleme imkanı buluyoruz. Köylerimizin tüm ihtiyaçlarını biliyoruz. Devletimizin sağladığı imkanlar doğrultusunda, köylerimizdeki tüm sorunları çözmeye çalışacağız."

Konuşmanın ardından Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Yunus Şahin, birliğin gelir ve giderleri ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantıya Muş İl Genel Meclis Başkanı Sait Yıldırım, İlçe Özel İdare Müdürü Kemal Bingöl, köy ve mahalle muhtarları katıldı.