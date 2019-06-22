Son Dakika Haberleri: Malazgirt'te Kur'an kursu yararına kermes
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Malazgirt'te Kur'an kursu yararına kermes

1 saat önce

Malazgirt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Semerkand Vakfı tarafından Kur'an kursu ve talebelerine destek amacıyla kermes düzenlendi.

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Malazgirt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Semerkand Vakfı tarafından Kur'an kursu ve talebelerine destek amacıyla kermes düzenlendi.

Malazgirt Semerkand Vakfı tarafından 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda açılan kermeste; elbise, sıcak yemek, tatlı çeşitleri, dini kitaplar ve esanslar satışa sunuldu. Düzenlenen kermes etkinliği ile ilgili konuşan yetkililer, kermeste elde edilen gelirle yapılacak olan Kur'an kursları ve kurslarda okuyan talebelere destek vermeyi amaçladıklarını belirttiler. Yetkililer, "Kermesimiz Semerkand Vakfımızın işbirliğiyle düzenleniyor. Amacımız Kur'an kursuna destek ve okuyan öğrencilerimize yardımda bulunmaktır. Kermesimizde sattığımız tüm yiyecek ürünlerini evlerimizde yapıp getirdik. Kermesimizde sıcak yemekler, mantı, dolma, tatlı çeşitleri, ev tatlıları, giyim, dini kitaplar, esanslar bulunmaktadır. Tüm Malazgirt halkını kermesimize davet ediyoruz. Kermesimize gelip bu hayır işine katkıda bulunabilirler" diye konuştular.

Kermesin Haziran ayının sonuna kadar açık olacağı belirtildi. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:31 Kaynak: İHA
Malazgirt, Güncel
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