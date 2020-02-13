Malazgirt'te

Malazgirt Sağlık Merkezi'nce Konakkuran Beldesi'nde kadınlara yönelik "madde bağımlılığı ve rahim ağzı kanseri" konulu seminer düzenlendi.
Merkezde görevli psikolog Engin Laçin, ebe Nuray Kuyucu ve Sevcan Başaran, Konakkuran Aile Sağlığı Merkezi'nde kadınlara madde bağımlılığı ile rahim ağzı kanseri konusunda bilgi verdi.
Psikolog Laçin, insanların zararlı alışkanlıklara yönlendiren sebeplerin, merak, özenti ve taklit duyguları olduğunu söyledi.
Laçin, zararlı alışkanlıkların başında alkol, sigara, uyuşturucu ve kumarın geldiğini ifade etti.
Ebe Nuray Kuyucu ve Sevcan Başaran da kadınları rahim ağzı kanseri konusunda bilgilendirdi.