Malazgirt'te mera işgaline son veriliyor - Son Dakika

Malazgirt'te mera işgaline son veriliyor

18.12.2020 12:42
Malazgirt'te mera işgaline son veriliyor, System.String[]

Muş'un Malazgirt ilçesi Selçuklu Mahallesi'ndeki işgal edilen 14 bin 500 dönüm mera arazisi kurtarıldı.

Muş'un Malazgirt ilçesi Selçuklu Mahallesi'ndeki işgal edilen 14 bin 500 dönüm mera arazisi kurtarıldı.

Meraları işgalden kurtarma çalışmalarına katılan Selçuklu Mahallesi Muhtarı Fehim Gün, Mengüçgazi Mahallesi Muhtarı Rahmi Söğüt, Saltukgazi Mahallesi Muhtarı İhsan Eren ile Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı ve Karakaya Köyü Muhtarı Mehmet Muhsin Özkahraman, Muş Valisi İlker Gündüzöz ve Kaymakam Emre Yalçın'ın destekleri ile ilk etapta Selçuklu Mahallesi'ndeki mera arazinde işgalde bulunan 14 bin 500 dönüm arazinin kurtarıldığını bildirdiler. Muhtarlar adına açıklama yapan Selçuklu Mahallesi Muhtarı Fehim Gün, "İlçemizdeki mera işgaline son vermek için Muş Valiliğimiz ve kaymamalığımızın destekleri ile başlatılan 'Malazgirt'te Mera İşgaline Son' projesi kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerimizle ortaklaşa yaptığımız çalışmalar doğrultusunda ilk etapta Selçuklu Mahallemizde işgal edilen 14 bin 500 dönüm mera arazimizi kurtardık. İlçemizdeki mera işgali çalışmalarında Muş Valiliğimize ve kaymakamlığımıza ilçemizdeki vatandaşlarımız adına çok teşekkür ediyorum. Kaymakamımız Emre Yalçın özellikle kamu yararına olan her çalışmada yoğun gayret sarf ediyor. Meralarımıza yapılan bu işgallerin önlenmesinde biz muhtarlara destek veren Kaymakamımız Emre Yalçın ve Belediye Başkanımız Cengiz Altın'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Muhtarlar olarak üzerimize düşeni yapalım; mera, yaylak, kışlak ve otlak gibi kamu ortak mallarına sahip çıkalım ki, kullanıcıları olan çiftçilerimiz bizden aldıkları güç ile meralarına, yaylarına, otlak ve çayırlarına sahip çıksın, değer versin, iyileştirmek için ıslah etsin" dedi.

Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Muhsin Özkahraman ise desteklerinden dolayı vali ve kaymakama çok teşekkür ederek, "Yıllardır ilçemizde mera işgali sorunu vardı. Bu soruna hassasiyetle yaklaşan tüm kamu kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. İlçemiz Selçuklu Mahallesi'nde başlattığımız 'Malazgirt'te Mera İşgaline Son' projesi kapsamında köylerimizde de mera kurtarma çalışmaları yapacağız" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Malazgirt'te mera işgaline son veriliyor
Malazgirt'te mera işgaline son veriliyor
Malazgirt'te mera işgaline son veriliyor
Malazgirt'te mera işgaline son veriliyor
Malazgirt'te mera işgaline son veriliyor

Malazgirt, Selçuklu, İşgal, Muş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malazgirt'te mera işgaline son veriliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! MEB: Yarıyıl tatili 25 Ocak'ta başlayacak, 3 hafta sürecek Korona yokmuşçasına eğlenip bir de 'Canınız çeksin' notuyla paylaşım yaptılar Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı Elektrik akımına kapılan işçi feci şekilde can verdi! Yakınları gözyaşlarına boğuldu Ailesine bulaşmasın diye hastanede kalmış! Korona olduğunu gizleyen hemşire yüzünden 46 kişi karantinada Araç almayı düşünenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırları azaltıldı Balıkçılara yapılacak 13,7 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Son Dakika: Altın, elektronik eşya ve mobilya alımlarında kredi kartı taksit sınırı azaltıldı
Son dakika: Koronavirüsten ölen sağlıkçıların yakınlarına aylık bağlanacak Son dakika: Koronavirüsten ölen sağlıkçıların yakınlarına aylık bağlanacak         
12:32
Fatih Terim çileden çıktı, Falcao hakkında kesin kararını verdi Fatih Terim çileden çıktı, Falcao hakkında kesin kararını verdi         
12:21
Adem Büyük'ten futbol yorumcularına sert tepki: İzleme ağabey o zaman Adem Büyük'ten futbol yorumcularına sert tepki: İzleme ağabey o zaman         
11:37
Ünlü şarkıcı Robbie Willams balık diyeti nedeniyle ölümden döndü Ünlü şarkıcı Robbie Willams balık diyeti nedeniyle ölümden döndü         
11:36
"Üniversiteler fuhuş yuvası" diyen profesöre, Ece Üner'den zehir zemberek sözler: Bu durumda sen ne oluyorsun?         
11:04
Birlikte alkol aldıkları adamı kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdü Birlikte alkol aldıkları adamı kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdü         
10:44
Tarihe büyük saygısızlık! 2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar Tarihe büyük saygısızlık! 2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar         
10:29
Ukrayna Savunma Bakanı Taran: Ordumuzu modern silahlarla donatmak için Türk İHA'lara ihtiyacımız var Ukrayna Savunma Bakanı Taran: Ordumuzu modern silahlarla donatmak için Türk İHA'lara ihtiyacımız var         
10:07
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir         
09:29
Devletin verdiği hibeyle atölye açan eski hükümlü şimdi 11 ülkeye ihracat yapıyor Devletin verdiği hibeyle atölye açan eski hükümlü şimdi 11 ülkeye ihracat yapıyor         
09:11
Kandilli Kandilli "felaket" deyip günlük 2 saatlik su kesintisi önerdi: İstanbul için kuraklık artık depremden daha büyük tehlike         
08:45
Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor         
01:13
Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı         
19:48
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez         
16:57
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 12:51:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Malazgirt'te mera işgaline son veriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei