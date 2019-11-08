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Malazgirt'te Mevlid-İ Nebi Haftası etkinliği

6 saat önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde 1071 İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerince"Mevlid-i Nebi Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Malazgirt'te Mevlid-İ Nebi Haftası etkinliği, System.String[]

Muş'un Malazgirt ilçesinde 1071 İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerince"Mevlid-i Nebi Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Malazgirt Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Slayt gösterimi, öğrenciler tarafından sahnelenen oratoryo, naat ve şiirlerle devam eden program, dua edilmesiyle sona erdi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Malazgirt 1071 İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Yakup Yiğit, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Malazgirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:48 Kaynak: AA
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