Son Dakika Haberleri: Malazgirt'te Muhtarlar Toplantısı

Malazgirt'te Muhtarlar Toplantısı

1 saat önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde seçilen köy ve mahalle muhtarları tanışma toplantısında bir araya geldiler.

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Muş'un Malazgirt ilçesinde seçilen köy ve mahalle muhtarları tanışma toplantısında bir araya geldiler.

Malazgirt Muhtarlar Derneğinde yapılan tanışma toplantısına yeni seçilen mahalle ve köy muhtarları katıldı. Burada konuşan Malazgirt Muhtarlar Derneği Başkanı ve Karakaya Köyü Muhtarı Mehmet Muhsin Özkahraman, yeni seçilen ve seçimi tekrar kazanan muhtarları tebrik ederek, görevlerinde başarılar diledi. Başkan Özkahraman, "Sizlerden ricam şu; belediye, kaymakamlık ve özel idare ile işbirliği içinde çalışarak köylerin ve mahallerin sorunlarını giderelim. İlçemizde muhtarlığı kazanan tüm muhtarlarımıza hayırlı olsun temennilerimi iletiyorum. Allah yollarını açık etsin" dedi.

Çiçeği burnunda yeni muhtarlar, bir birlerine başarılar dileyerek, uzun süre ilçede yapılacak hizmetler hakkında görüş alışverişlinde bulundular. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:42 Kaynak: İHA

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