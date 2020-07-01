Malazgirt'te normalleşme süreci bisiklet tamircilerinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde havaların ısınması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinin başlaması bisiklet tamircilerinin yüzünü güldürdü.

İlçede 15 yıldır bisiklet tamirciliği yapan Abdullah Tokmak, havaların ısınmasıyla bisiklet satışı ve tamirinde yoğunluk yaşandığını söyledi.

Salgın nedeniyle uzun süre evden çıkamayan gençlerin, kısıtlamaların kaldırılmasıyla bisikletleriyle dolaşmaya başladığını belirten Tokmak, "İlçemizde kış ayları çok uzun sürüyor. Uzun süre evde sıkılan insanlar havaların ısınmasıyla bisikletlere yöneliyor. Bu nedenle eylül ayının sonuna kadar yoğunluk yaşıyoruz." dedi.