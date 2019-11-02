Malazgirt'te öğrencilere bankacılık eğitimi verildi

Muş'un Malazgirt ilçesinde üniversite öğrencilerine bankacılık eğitimi verildi.

Malazgirt Gönül Elçileri Topluğu tarafından düzenlenen eğitim semineri ilgili bilgi veren topluluk gönüllüsü Halil İbrahim Öğreten, amaçlarının üniversite okuyan öğrencilerin gelişimlerine katkıda sağlamak olduğunu söyledi.

İlçede benzer faaliyetler yapmaya devam edeceklerini ifade eden Öğreten, eğitim seminerlerin iş arayan gençler için iyi bir gelişim aracı olduğunu kaydetti.

Eğitim seminerine katılanlara sertifika verildi.