Son Dakika Haberleri: Malazgirt'te öğrencilere bankacılık eğitimi verildi
Son Dakika Güncel Malazgirt'te öğrencilere bankacılık eğitimi verildi

Malazgirt'te öğrencilere bankacılık eğitimi verildi

7 saat önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde üniversite öğrencilerine bankacılık eğitimi verildi.

Malazgirt'te öğrencilere bankacılık eğitimi verildi, System.String[]

Muş'un Malazgirt ilçesinde üniversite öğrencilerine bankacılık eğitimi verildi.

Malazgirt Gönül Elçileri Topluğu tarafından düzenlenen eğitim semineri ilgili bilgi veren topluluk gönüllüsü Halil İbrahim Öğreten, amaçlarının üniversite okuyan öğrencilerin gelişimlerine katkıda sağlamak olduğunu söyledi.

İlçede benzer faaliyetler yapmaya devam edeceklerini ifade eden Öğreten, eğitim seminerlerin iş arayan gençler için iyi bir gelişim aracı olduğunu kaydetti.

Eğitim seminerine katılanlara sertifika verildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:08 Kaynak: AA
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