Malazgirt'te öğretmen ve öğrenciler resim sergisi açtı - Son Dakika
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Malazgirt'te öğretmen ve öğrenciler resim sergisi açtı

14.05.2022 13:45
Malazgirt'te öğretmen ve öğrenciler resim sergisi açtı

Malazgirt ilçesindeki 1071 İmam Hatip Ortaokulunun resim öğretmenleri ve öğrencileri resim sergisi açtı.

Malazgirt ilçesindeki 1071 İmam Hatip Ortaokulunun resim öğretmenleri ve öğrencileri resim sergisi açtı.

Okul bahçesinde düzenlenen serginin açılışını Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş ve Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya yaptı.

Beraberindekilerle sergiyi gezen Demirer, öğrencilerle sohbet etti, eserleri inceledi.

Kaymakam Demirer, öğrencilerin yeteneklerine şaşırdığını anlatarak, "Gösterdikleri bu başarı nedeniyle başta okul müdürümüz Yakut Yiğit, resim öğretmenlerimiz ile öğrencilerimizi kutluyorum. Malazgirt Kaymakamlığı olarak eğitim öğretimin yanında sosyal faaliyetlere de önem veriyoruz. Sanatsal ve sportif faaliyetlerle çocuklarımızın gelişimine katlı sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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