Son Dakika Haberleri: Malazgirt'te Öğretmenler İşaret Dili Öğreniyor

Malazgirt'te Öğretmenler İşaret Dili Öğreniyor

1 saat önce

Malazgirt ilçesinde öğretmen ve öğretmen adayları için işaret dili ve beden dilini kullanma kursu açıldı.

Malazgirt'te Öğretmenler İşaret Dili Öğreniyor, System.String[]
Malazgirt ilçesinde öğretmen ve öğretmen adayları için işaret dili ve beden dilini kullanma kursu açıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fehmi İbek, yaptığı açıklamada, merkez bünyesinde açtıkları ve 25 kişinin katıldığı kursların 120 saat süreceğini söyledi.

İbek, kurs sonunda katılımcılara sertifika vereceklerini belirterek, "İşaret dili ve beden dilini kullanma eğitimi veriyoruz. Öğretmen ve öğretmen adayları kursa ilgi gösteriyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:12 Kaynak: AA

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