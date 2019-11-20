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Malazgirt'te öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimi

6 saat önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

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Muş'un Malazgirt ilçesinde öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

Kültür Merkezi konferans salonundaki seminerde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, öğretmenlerin başarılı bir eğitim öğretim dönemi geçirmelerini sağlamak amacıyla toplantıyı düzenlediklerini söyledi.

Öğretmenleri, kişisel ve mesleki gelişimlerini artıracak etkinliklerle buluşturduklarını belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Bakanlığımızın 2023 vizyonu çerçevesinde en önemli çalışmalardan biri öğretmen eğitimi. Öğretmenlerimizi, kişisel ve mesleki gelişimlerini artıracak etkinliklerle buluşturuyoruz. İlçemizde bu etkinliklere başvuru sayısı çok fazla. Bundan mutluluk duyuyoruz. Öğretmenlerimizin bu denli istekli olması bizleri yeni etkinliklere yöneltiyor. Bundan sonra her fırsatta öğretmenlerimiz için bu tür eğitimlerimizi sürdüreceğiz."

Seminer, ara tatil sonrası okullarda uygulanacak programlar hakkında öğretmenlerin bilgilendirilmesiyle devam etti.

Vedat Kaya, Malazgirt, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:00 Kaynak: AA
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