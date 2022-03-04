Malazgirt'te okul müdürleri istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Malazgirt'te okul müdürleri istişare toplantısı yapıldı

04.03.2022 15:45
Malazgirt'te okul müdürleri istişare toplantısı yapıldı

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer başkanlığında, ortaokul müdürleri istişare toplantısı düzenlendi.

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer başkanlığında, ortaokul müdürleri istişare toplantısı düzenlendi.

İlçede yeni açılan 1071'den 2071'e Zaman Tüneli Malazgirt Müzesi salonundaki toplantıda konuşan Demirer, toplantıyı özellikle söz konusu müzede yapmak istediklerini söyledi.

Öğretmenlerden öğrencilerin müzeye getirilerek tanıtmalarını isteyen Demirer, "Okullarımız ile ilgili sizlere bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Özellikle yatılı okullarımızda öğrenim gören çocuklarımızla yakından ilgilenmenizi istiyorum. Öğrencilerin okul saatleri dışında bile takip etmeyi unutmayın. Bu çocukları, aileleri bizlere emanet ediyor. Bizler de kendi çocuklarımız gibi sahip çıkmalı ve her türlü yardımlarına koşmalıyız." diye konuştu.

Demirer, toplantıdan sonra okul müdürleri ile müzeyi gezerek ilgililerden bilgi aldı.

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Kültür ve Turizm Müdürü Sevil Yaman Acaroğlu ve Milli Eğitim Şube Müdürleri de katıldı.

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Kaynak: AA

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