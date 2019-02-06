Malazgirt'te 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Etkinliği

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla Malazgirt'te etkinlik düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla Malazgirt'te etkinlik düzenlendi.



İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edildi. Bu kapsamda 81 ilde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla etkinlik gerçekleştirildi. Muş'un Malazgirt ilçesi Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen etkinliğe Malazgirt Kaymakamlığı ve Belediye Başkan Vekilliğine vekalet eden Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, Malazgirt Cumhuriyet Savcısı Dilek Otay, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, siyasi parti temsilcileri, STK'lar, idareciler, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam Uzan, İçişleri Bakanlığı Trafik Dairesi Başkanlığının hazırlamış olduğu broşürleri kendi elleriyle, yoldan geçen şoförlere ve yayalara dağıttı. Kaymakam Uzan, şoförlere 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' adlı trafik uygulamasını tüm halkımızın destek vermeleri ve bu geçişlerinde herkesin uyması gerektiğini söyledi.



Etkinlik bugün akşam saatlerine kadar Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafında ilçedeki şoför ve yayalara dağıtılacağı belirtildi. - MUŞ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bakan Kurum: Kentsel Dönüşümde Hedef Her Yıl 300 Bin Konut

Artık İnternet Üzerinden Yapılabilecek! E-tebligat Dönemi Başladı

Ticaret Bakanlığı 5 İlde Eş Zamanlı Hal Denetimi Yaptı

İşte İstanbul'da Yıkılan Binanın Çökmeden Önceki Hali