Malazgirt'te pancar alım kampanyası başladı - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde pancar alım kampanyası törenle başladı.

Pancar alım tesislerinde gerçekleşen törende konuşan Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, pancar üreticilerine hayırlı ve bereketli bir yıl geçirmeleri temennisinde bulundu.

Pancar üretiminin kentin en önemli geçim kaynağı olduğunu belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"5 bin adet reflektör siparişi verdik. Bunu İlçe Trafik Müdürlüğüne teslim edeceğiz ve bu reflektörleri çiftçilerimize ücretsiz dağıtacağız. Traktörlerinizin arkasında mutlaka reflektör bulundurun. Traktörünüz arıza yaptığı zaman mutlaka trafiğe haber verin. Gece aracınızı yolda bıraktığınız zaman biri sizi fark etmeyebilir ve römorkunuza arkadan çarpabilir. Bu birilerinin hayatına mal olabiliyor. Traktör römorklarının arkasına takacağınız bir reflektör, olası kazaları önlemeyecektir. Ayrıca maske konusuna da dikkat edin. Maskesiz kesinlikle pancar boşaltmaya gelmeyin."

Üretici Faruk Doğan da bu yıl pancar hasadından memnun olduklarını dile getirerek, sorunsuz bir sezon geçirmek istediklerini aktardı.

Pancar alım sahası yüklenici firma yetkilisi Abdulvahap Güre ise bu yıl 95 bin ton pancar alımı yapacaklarını bildirerek, "İlçenin gelirinin yüzde 80'inii pancar oluşturuyor. Pancarlarımız yapraklı, çamurlu olmazsa günde 2 bin 500 ton pancar boşaltıyoruz. Alanda 3 pancar boşaltma makinemiz var. Çift vardiya usulü çalışıyoruz." diye konuştu.

Törende alana ilk şeker pancarını getiren 3 çiftçiye hediye verildi.