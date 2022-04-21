Malazgirt'te resim sergisi açıldı - Son Dakika
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Malazgirt'te resim sergisi açıldı

21.04.2022 12:06
Malazgirt'te resim sergisi açıldı

Muş'un Malazgirt ilçesinde "Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında, ilçenin tarihini resmeden merhum ressam Saruhan Yaman'ın çizdiği resimler sergilendi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde "Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında, ilçenin tarihini resmeden merhum ressam Saruhan Yaman'ın çizdiği resimler sergilendi.

Selçuklu Mahallesi'ndeki Malazgirt Müzesi'nde açılan sergiyi, Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Malazgirt Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Adem Aktaş, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, İlçe Kültür ve Turizm Müdürü Sevil Yaman Acaroğlu gezdi.

Resimleri inceleyen Kaymakam Demirer, serginin Mazgirt Zaferi'nin ruhuna uygun olduğunu belirtti.

Resimleri çizen merhum ressam Saruhan Yaman'ı rahmetle anan Demirer, "Çok değerli ve güzel eserler var. Malazgirt ruhunu çok güzel bir şekilde anlatmış." dedi.

Başkan Altın ise sergilenen eserlerin etkileyici olduğunu ifade ederek, "Tablonun başına geçtiğinizde kendinizi alamıyorsunuz. Muhteşem eserler. Bu etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyoruz. Bunlar önemli değerler. Malazgirt ilçemizin önemli değerlerinden olan merhum ressamımız Saruhan Yaman'ı bu sergi ile bir kez daha yad ediyorum. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

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Malazgirt, Hisarcık, Ressam, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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