Malazgirt'te "Sağlıkta Farkındalık" standı açıldı
1 saat önce
Muş'un Malazgirt Sağlık Müdürlüğü çalışanları ilçede "Sağlıkta Farkındalık" standı açtı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:06 Kaynak: AA
Muş'un Malazgirt Sağlık Müdürlüğü çalışanları ilçede "Sağlıkta Farkındalık" standı açtı.
Psikolog Engin Laçin ve Ebe Nuray Kuyucu'nun 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda açtığı stantta, vatandaşlara "Prostat kanseri ve belirtileri", "Çocuk istismarı" ve "Çocuk izleme merkezleri" hakkında bilgi verilerek, tanıtıcı broşürler dağıtıldı.
Vatandaşlar standa yoğun ilgi gösterdi.
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