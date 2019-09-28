Son Dakika Haberleri: Malazgirt'te "Sağlıkta Farkındalık" standı açıldı
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Malazgirt'te "Sağlıkta Farkındalık" standı açıldı

1 saat önce

Muş'un Malazgirt Sağlık Müdürlüğü çalışanları ilçede "Sağlıkta Farkındalık" standı açtı.

Malazgirt'te

Muş'un Malazgirt Sağlık Müdürlüğü çalışanları ilçede "Sağlıkta Farkındalık" standı açtı.

Psikolog Engin Laçin ve Ebe Nuray Kuyucu'nun 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda açtığı stantta, vatandaşlara "Prostat kanseri ve belirtileri", "Çocuk istismarı" ve "Çocuk izleme merkezleri" hakkında bilgi verilerek, tanıtıcı broşürler dağıtıldı.

Vatandaşlar standa yoğun ilgi gösterdi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Malazgirt, Muş, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:06 Kaynak: AA
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