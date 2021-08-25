Malazgirt'te şanlı zaferin 950. yıl dönümü etkinlikleri ikinci günde de devam etti - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinlikleri, renkli görüntülere sahne oldu.

1071 Sultan Alparslan Otağı ve Türk Boylarını temsil eden 16 kıl çadırının kurulduğu "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"ndaki etkinlikler, ikinci gününde de devam etti.

Van'ın Erçiş ilçesinden gelen Kırgız kökenli vatandaşların ata sporu "gökbörü" oynadığı etkinlikte, Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce oluşturulan "Köyvivor" parkuruna ilgi gösteren çocuk ve gençler birbiriyle yarıştı.

Yağlı ve karakucak güreşlerinin yapıldığı etkinlikte oluşturulan şişme oyun parkında çocuklar doyasıya eğlendi.