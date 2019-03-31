Son Dakika Haberleri: Malazgirt'te Seçmenler Oylarını Kullanmaya Başladı

Malazgirt'te Seçmenler Oylarını Kullanmaya Başladı

1 saat önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında.

Malazgirt'te Seçmenler Oylarını Kullanmaya Başladı, System.String[]
Muş'un Malazgirt ilçesinde 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında.

Malazgirt'te kurulan sandıklara büyük ilgi gösteren seçmenler, sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanma merkezlerinde kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık 29 bin seçmenin bulunduğu Malazgirt ilçesinde, 16 mahalle ve 74 köyde toplam 132 sandık kuruldu. Sorunsuz bir şekilde oy kullanma işleminin devam ettiği Malazgirt oy kullanma işlemi saat 16.00'de sona erecek.

Saat 16.00'ye geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından saat 16.00'de sandıklar kapanacak ve oy sayım işlemlerine geçilecek. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:26 Kaynak: İHA

Muş, Malazgirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Malatya'da, Sandık Başında Kavga: 2 Sandık Müşahidi Can Verdi Baba-Oğlun Aday Olduğu Mahallede Seçim Heyecanı Beyazıt Öztürk Oy Kullanacağı Okulu Şaşırdı Temel Karamollaoğlu'ndan Çok Sert Tepki: Müşahitlerimiz Katledilmiştir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 13:13:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malazgirt'te Seçmenler Oylarını Kullanmaya Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]