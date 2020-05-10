Malazgirt'te şehit annelerine Anneler Günü ziyareti - Son Dakika

Muş'un Malazgirt Kaymakamlığı Vefa Sosyal Grubu şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Ekipler, Adaksu köyünde ikamet eden 27 yıl önce şehit olan Jandarma Er Mehmet Zeki Özsubaşı'nın annesi Kemaliye Özsubaşı ve 15 yıl önce şehit olan Selçuk Yabansu'nun annesi Muhteber Yabansu'nun Anneler Günü'nü kutlayıp çiçek takdim etti.

Ekipler daha sonra Murat Kolu Köyünde Şehit Er Mehduh Sarıkaya'nın annesi Besra Sarıkaya'yı ziyaret ederek anneler gününü kutladılar.

Vefa Sosyal Gurubu Müdürü Murat Köse, ziyaretlerde sözlerin kifayetsiz kaldığı durumu yaşadıklarını belirterek, "Anneler gününün en önemli en güzel anneleri şehit anneleridir. Sayın Kaymakamımız Emre Yalçın'ın Anneler Günü mesajını ve selamlarını ilettik. Tekrar şehit annemizin ellerinden öper günlerini tebrik ederim." dedi.

Şehit anneleri de güzel ve anlamlı ziyaretlerinden dolayı Malazgirt Kaymakamlığı Vefa Sosyal Grubuna teşekkür etti.