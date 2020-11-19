Malazgirt'te şeker pancarı verimi çiftçilerin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde, hasadı yapılan şeker pancarındaki verim, çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Malazgirt'te şeker fabrikalarının pancar alım ve işleme kampanyası startının verilmesiyle birlikte üreticiler pancarı sökmeye başladı.

Zorlu yetiştirme döneminin ardından ürünlerini toplamaya başlayan yetiştiriciler, ürünlerini Malazgirt'teki şeker pancarı alım merkezine teslim ederek bereketli bir yılı geride bıraktı. İlçede pancar üreticilerinin adeta altın yılını yaşadıklarını belirten Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, çiftçilerin pancarlarında bire sekiz oranında verim aldıklarını söyledi. Başkan Kılıç, "Çok şükür bu yıl şeker pancarı ilçemizde altın yılını yaşadı. Ürünlerimiz bire sekiz oranında verim verdi. Cumhuriyet tarihinden bu yana ilk defa böyle bir verim ile karşılaştık. Pancar üreticilerimiz bu yıl yaklaşık 100 bin ton pancar üretimi yaptı. Pancar satış fiyatı da ton başına 402 lira olarak belirlendi. İnşallah 2021 yılı da bu yıl gibi bereketli geçer" dedi. - MUŞ