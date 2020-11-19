Malazgirt'te şeker pancarında yüksek verim elde edildi - Son Dakika

Malazgirt'te şeker pancarında yüksek verim elde edildi
19.11.2020 15:09
Muş'un Malazgirt ilçesinde üreticiler bu yıl şeker pancarından yüksek verim elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.
Muş'un Malazgirt ilçesinde üreticiler bu yıl şeker pancarından yüksek verim elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.
İlçe Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, şeker pancarı üretiminde verimli bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi.
Toplanan ürünleri alım merkezlerine teslim eden üreticilerin sevinçli olduklarını belirten Kılıç, "Çok şükür bu yıl şeker pancarı ilçemizde altın yılını yaşadı. Ürünlerimiz iyi verim verdi. İlk defa böyle bir verimli bir yıl yaşadık. Üreticilerimiz bu yıl yaklaşık 100 bin ton pancar üretimi yaptı." dedi.
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