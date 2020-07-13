Malazgirt'te sel felaketi: 20 hayvan telef oldu, 30 hayvan kayıp - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle 20 büyükbaş hayvan telef olurken yaklaşık 30 büyükbaş ise kayboldu.



Malazgirt'te dün akşam etkili olan sağanak sele neden oldu. Boyçapkın ve Karakaya köyünün etkilendiği sel felaketinde 20 büyükbaş hayvan telef olurken 30 büyükbaş hayvan ise sel sularına kapılarak kayboldu.



Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, iki köyün yine sular altında kaldığını belirterek, "Malazgirt'te felaketler bitmiyor. Geçtiğimiz hafta yaklaşık 15 köyümüzdeki çiftçimiz bu doğal afetten zarar görmüştü. Bugün ise iki köyümüz yine sular altında kaldı. Felaketin boyutu yine çok büyük. 20 büyükbaş hayvan telef oldu, yaklaşık 30 büyükbaş hayvanımız ise sel sularına kapılıp gitti. Konuyu hem Kaymakamımız Emre Yalçın'a hem de Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar'a da ilettim. Sağ olsun kaymakamımız konuyu yakından takip ediyor. Tüm ekiplerini seferber etti. Kendisine vatandaşlar adına çok teşekkür ediyorum. Hasar tespit çalışmalarını yapıp kaymakamlığımız hasar tespit komisyonuna bilgi vereceğiz. Selden zarar gören tüm çiftçilerimize büyük geçmiş olsun" dedi.



Bostankaya köyünde geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketinde ise yaklaşık 50 hayvan telef olmuştu. - MUŞ