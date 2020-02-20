Malazgirt'te

Malazgirt Sağlık Merkezi personelleri, Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine "sigaranın zararları ve kanser" konulu seminer verdi.

Merkezde görevli ebe Nuray Kuyucu, öğrencilere sigaranın zararları, kanser belirtileri, nedenleri ve mücadele yöntemlerini anlattı.

Kadınlarda görülen meme kanserinin erken teşhisinin mümkün olduğunu belirten Kuyucu, "Ağrı yapmasa da memede görülen kitle kanser habercisi olabilir. Durumundan şüphelenen kadınların mutlaka KETEM'e veya sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerekiyor. Erken teşhis hayat kurtarır." dedi.

Personeller, öğrencilere eğitici broşürler dağıttı.